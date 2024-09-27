Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1819 года КМ АД (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (221) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1819 года со знаком КМ АД. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Русское Наследие за 155000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS61 BN NGC
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
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Где продать?
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