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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1819 года КМ АД (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1819 года КМ АД - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1819 года КМ АД - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (221) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1819 года со знаком КМ АД. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Русское Наследие за 155000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
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Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1819 КМ АД на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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