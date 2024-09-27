1 копейка 1819 года КМ АД (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1819 года со знаком КМ АД. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Русское Наследие за 155000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.

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