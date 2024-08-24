1 копейка 1818 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1818 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 815 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 50 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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