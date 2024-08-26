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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1820 года ИМ ЯВ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1820 года ИМ ЯВ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1820 года ИМ ЯВ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1820 года со знаком ИМ ЯВ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36293 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русское Наследие (1)
Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
422 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 RB CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AG
Цена
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Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность AU55 BN
Цена
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Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе MS67 - April 15, 2020
Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Империя - July 19, 2019
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 копейка 1820 ИМ ЯВ на аукционе AURORA - February 25, 2019
Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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