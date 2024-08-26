Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1820 года ИМ ЯВ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1820
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1820 года со знаком ИМ ЯВ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36293 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 13 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (6)
- Gorny & Mosch (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (3)
- Hermes Auctions (1)
- Höhn (1)
- Katz (2)
- Künker (1)
- MARCINIAK (1)
- MS67 (1)
- MUNZE (2)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (19)
- Rauch (3)
- Teutoburger (1)
- Varesi (1)
- Александр (7)
- Денга1700 (1)
- Империя (3)
- Имперская монета (5)
- Русское Наследие (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
422 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 RB CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность AU55 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск