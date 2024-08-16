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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1810 года СПБ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1810 года СПБ МК "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1810 года СПБ МК "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1810 года со знаком СПБ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7295 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 23 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1810 СПБ МК на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Россия 1 копейка 1810 СПБ МК на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Россия 1 копейка 1810 СПБ МК на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
328 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Россия 1 копейка 1810 СПБ МК на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF20 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1810 СПБ МК на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF20 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1810 СПБ МК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1810 СПБ МК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1810 СПБ МК на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия 1 копейка 1810 СПБ МК на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1810 СПБ МК на аукционе Künker - June 23, 2010
Продавец Künker
Дата 23 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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