Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1810 года СПБ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1810 года со знаком СПБ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7295 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 23 июня 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF20 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF20 BN RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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