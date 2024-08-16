Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1817 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1817 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2584 проданному на аукционе Katz Auction за 270 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 7600 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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