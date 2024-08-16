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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1817 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1817 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1817 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1817 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2584 проданному на аукционе Katz Auction за 270 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1817 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 копейка 1817 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1817 КМ АМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1 копейка 1817 КМ АМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 7600 RUB
Россия 1 копейка 1817 КМ АМ на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Россия 1 копейка 1817 КМ АМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1817 КМ АМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1817 КМ АМ на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1817 КМ АМ на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1817 КМ АМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1817 КМ АМ на аукционе Империя - September 27, 2014
Россия 1 копейка 1817 КМ АМ на аукционе Империя - September 27, 2014
Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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