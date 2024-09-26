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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1810 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5500000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PF65
Цена
61919 $
Цена в валюте аукциона 5500000 RUB
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numismatica Genevensis - November 19, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Для продажи 1 рубль 1810 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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