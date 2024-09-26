1 рубль 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1810 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5500000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

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