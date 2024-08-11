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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1810 года СПБ ФГ. Гладкий гурт. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Гладкий гурт. Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1810 года СПБ ФГ Гладкий гурт Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1810 года СПБ ФГ Гладкий гурт Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1810 года со знаком СПБ ФГ. Гладкий гурт. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 649 проданному на аукционе SINCONA AG за 16500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
17674 $
Цена в валюте аукциона 16500 CHF
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
3200 ₣
Цена в валюте аукциона 3200 CHF

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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