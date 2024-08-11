Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1810 года СПБ ФГ. Гладкий гурт. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Гладкий гурт. Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 36,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1810 года со знаком СПБ ФГ. Гладкий гурт. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 649 проданному на аукционе SINCONA AG за 16500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess & Bank Leu (1)
- SINCONA (1)
- UBS (1)
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск