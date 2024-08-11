1 рубль 1810 года СПБ ФГ. Гладкий гурт. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1810 года со знаком СПБ ФГ. Гладкий гурт. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 649 проданному на аукционе SINCONA AG за 16500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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