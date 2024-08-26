1 рубль 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1810 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Монеты и Медали за 920000 RUB. Торги состоялись 12 октября 2023.

Сохранность AU (6) XF (13) VF (16) F (2) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (2) VF35 (3) VF30 (2) VF20 (5) F12 (1) Сервис PCGS (1) NGC (1)

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