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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1810 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Монеты и Медали за 920000 RUB. Торги состоялись 12 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1433 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
9412 $
Цена в валюте аукциона 920000 RUB
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность F12
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 28, 2018
Продавец AURORA
Дата 28 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе НИКО - November 22, 2017
Продавец НИКО
Дата 22 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе НИКО - November 22, 2017
Продавец НИКО
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе НИКО - October 2, 2017
Продавец НИКО
Дата 2 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1810 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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