Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1810 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Монеты и Медали за 920000 RUB. Торги состоялись 12 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1433 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
9412 $
Цена в валюте аукциона 920000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность F12
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1810 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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