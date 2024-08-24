Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1810 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 77,386
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1810 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3936 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1947 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
544 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность G4
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
******
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Где продать?
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