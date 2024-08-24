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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1810 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1810 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1810 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 77,386

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1810 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3936 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1947 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
544 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F
Цена
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность G4
Цена
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность G4
Цена
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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