Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1810 года СПБ ФГ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1810 года со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 445 проданному на аукционе SINCONA AG за 4600 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
4574 $
Цена в валюте аукциона 3900 EUR
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
2847 $
Цена в валюте аукциона 2600 CHF
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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