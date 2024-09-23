10 копеек 1810 года СПБ ФГ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1810 года со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 445 проданному на аукционе SINCONA AG за 4600 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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