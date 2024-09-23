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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1810 года СПБ ФГ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1810 года СПБ ФГ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1810 года СПБ ФГ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1810 года со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 445 проданному на аукционе SINCONA AG за 4600 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
4574 $
Цена в валюте аукциона 3900 EUR
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
2847 $
Цена в валюте аукциона 2600 CHF
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 10 копеек 1810 СПБ ФГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VG
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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