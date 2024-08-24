20 копеек 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1810 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 700000 RUB. Торги состоялись 20 апреля 2023.

Сохранность PROOF (2) UNC (11) AU (17) XF (57) VF (29) F (4) Нет оценки (13) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (1) MS61 (4) MS60 (1) AU58 (3) AU55 (4) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (15) XF40 (17) VF35 (3) VF30 (5) VF25 (1) VF20 (2) F15 (2) PL (1) Сервис ННР (3) NGC (6)

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