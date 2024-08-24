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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 20 копеек 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,805 гр
  • Чистого серебра (0,1159 oz) 3,6037 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 250,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (133)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1810 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 700000 RUB. Торги состоялись 20 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF40
Цена
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Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF20 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1810 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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