Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,805 гр
- Чистого серебра (0,1159 oz) 3,6037 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 250,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 20 копеек
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (133)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1810 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 700000 RUB. Торги состоялись 20 апреля 2023.
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF40
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Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
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