1 рубль 1810 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1810 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1587 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 42500 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность UNC (36) AU (73) XF (107) VF (105) F (19) G (1) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS66 (3) MS65 (1) MS63 (2) MS62 (9) MS61 (9) MS60 (2) AU58 (6) AU55 (14) AU53 (11) AU50 (8) XF45 (13) XF40 (10) VF35 (5) VF30 (11) VF25 (3) VF20 (4) F15 (4) F12 (1) DETAILS (4) Сервис RNGA (5) NGC (17) ННР (10) PCGS (1)

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