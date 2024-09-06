Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1810 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 36,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,682,663
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (353) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1810 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1587 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 42500 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (3)
- Antykwariat u Nilsa (1)
- Auction World (2)
- Aureo & Calicó (3)
- AURORA (34)
- Baldwin's (2)
- Busso Peus (3)
- CNG (1)
- Coinhouse (1)
- Coins.ee (3)
- COINSNET (2)
- COINSTORE (1)
- Emporium Hamburg (2)
- Felzmann (1)
- Gärtner (1)
- Gorny & Mosch (6)
- Grün (2)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (6)
- Hess Divo (2)
- Höhn (1)
- Katz (12)
- Künker (25)
- London Coins (1)
- Münzenonline (1)
- New York Sale (3)
- Niemczyk (2)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- Nomisma (1)
- Nomisma Aste (1)
- Numimarket (6)
- Numisbalt (6)
- Rare Coins (31)
- Rauch (1)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (3)
- Rzeszowski DA (4)
- SINCONA (11)
- Soler y Llach (1)
- Spink (1)
- Tauler & Fau (2)
- Teutoburger (5)
- WCN (5)
- Westfälische (1)
- Wójcicki (2)
- Александр (45)
- Знак (2)
- Империя (21)
- Имперская монета (38)
- Монеты и Медали (7)
- НИКО (7)
- Русский Нумизматический Дом (18)
- Русское Наследие (10)
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 17
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск