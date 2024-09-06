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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1810 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1810 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1810 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,682,663

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (353) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1810 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1587 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 42500 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность F
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность F
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 9250 RUB
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Heritage - November 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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