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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1810 года СПБ ФГ. Гурт надпись. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Гурт надпись. Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1810 года СПБ ФГ Гурт надпись Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1810 года СПБ ФГ Гурт надпись Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1810 года со знаком СПБ ФГ. Гурт надпись. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Александр за 30000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - September 20, 2018
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - September 20, 2018
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность MS64
Цена
30000 $
Цена в валюте аукциона 30000 USD
Россия 1 рубль 1810 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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Все фирмы 422
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