1 рубль 1810 года СПБ ФГ. Гурт надпись. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1810 года со знаком СПБ ФГ. Гурт надпись. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Александр за 30000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность UNC (2) Сохранность (слабы) MS64 (1)