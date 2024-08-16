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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,070,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1822
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1822 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 2000 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 10 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1822 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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