Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,070,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1822
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1822 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 2000 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Где продать?
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