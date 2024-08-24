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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе MS67 за 300000 RUB. Торги состоялись 26 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность F
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Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 10 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1816 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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