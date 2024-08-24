Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе MS67 за 300000 RUB. Торги состоялись 26 августа 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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