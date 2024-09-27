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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 630,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 3600 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 4100 RUB
Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61
Цена
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Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU DETAILS
Цена
Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 10 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1818 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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