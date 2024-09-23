10 копеек 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Русское Наследие за 6000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2017.

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