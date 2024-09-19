Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 250,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 2700 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF30 RNGA
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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