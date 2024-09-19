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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 250,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 2700 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (3)
Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность F
Цена
Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1816 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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