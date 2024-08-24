Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1824 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,330,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1824
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1824 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 2800 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (4)
- COINSNET (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (2)
- Katz (4)
- Künker (1)
- Monnaies d'Antan (1)
- Morton & Eden (1)
- MS67 (2)
- MUNZE (2)
- Numimarket (1)
- Rare Coins (7)
- Rauch (2)
- RedSquare (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (6)
- SINCONA (2)
- Александр (4)
- Империя (6)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (5)
- Русское Наследие (1)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1824 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск