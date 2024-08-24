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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1824 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1824 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1824 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,330,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1824
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1824 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 2800 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • SINCONA (2)
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  • Империя (6)
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  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (5)
  • Русское Наследие (1)
Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - July 21, 2022
Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF DETAILS
Цена
Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1824 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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