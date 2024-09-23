Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1825 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 5500 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 45000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 25 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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