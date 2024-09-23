Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1825 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1825 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1825 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 5500 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Coins.ee (1)
  • Heritage (1)
  • Katz (8)
  • Morton & Eden (1)
  • MS67 (4)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (5)
  • SINCONA (1)
  • Знак (2)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (2)
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 45000 RUB
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - January 25, 2019
Продавец Империя
Дата 25 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1825 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1825 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск