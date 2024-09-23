10 копеек 1825 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 5500 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность PROOF (1) UNC (2) AU (9) XF (7) VF (12) F (1) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS65 (1) AU58 (2) AU55 (6) VF35 (3) PF65 (1) Сервис NGC (9) RNGA (1) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (3)

Coins.ee (1)

Heritage (1)

Katz (8)

Morton & Eden (1)

MS67 (4)

New York Sale (1)

Rare Coins (5)

SINCONA (1)

Знак (2)

Империя (4)

Имперская монета (3)

Монеты и Медали (2)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (2)