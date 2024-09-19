Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 520,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1820
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 3700 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1820 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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