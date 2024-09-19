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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 520,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 3700 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS60
Цена
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - June 20, 2017
Продавец AURORA
Дата 20 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Morton & Eden - June 11, 2014
Продавец Morton & Eden
Дата 11 июня 2014
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1820 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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