Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1803 года СПБ АИ (Россия, Александр I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1803
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1803 года со знаком СПБ АИ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 28000 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1091 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 30 января 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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