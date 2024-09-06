10 копеек 1803 года СПБ АИ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1803 года со знаком СПБ АИ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 28000 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность UNC (2) AU (8) XF (6) VF (26) F (4) G (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) AU58 (2) AU55 (3) AU50 (2) XF45 (3) VF35 (4) VF30 (1) VF25 (2) VF20 (2) F15 (2) DETAILS (2) Сервис RNGA (2) NGC (2) PCGS (5) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)

Продавец Все фирмы

Adolph Hess Nachfolger (1)

AURORA (4)

Heritage (1)

Heritage Eur (1)

Katz (3)

Künker (1)

Morton & Eden (1)

New York Sale (1)

Niemczyk (1)

Rare Coins (5)

SINCONA (2)

Stack's (2)

Александр (11)

Империя (4)

Имперская монета (5)

Русский Нумизматический Дом (4)

Русское Наследие (2)