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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1803 года СПБ АИ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1803 года СПБ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1803 года СПБ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1803
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1803 года со знаком СПБ АИ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 28000 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

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Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1091 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
410 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность F15
Цена
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность F
Цена
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность F15
Цена
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность G DETAILS RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU50
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Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
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Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Stack's - January 13, 2019
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - August 29, 2018
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность VF25
Цена
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Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе AURORA - January 30, 2018
Продавец AURORA
Дата 30 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Россия 10 копеек 1803 СПБ АИ на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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