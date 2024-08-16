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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1823 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1823 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1823 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,850,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1823
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (145)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1823 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 4600 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность F
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 10 копеек 1823 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1823 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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