Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1823 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,850,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1823
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (145)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1823 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 4600 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (12)
- Coins.ee (1)
- Haljak Coin Auction (3)
- Heritage (3)
- Heritage Eur (1)
- Istra Numizmatika d.o.o. (1)
- Katz (14)
- Künker (4)
- Morton & Eden (1)
- MS67 (2)
- MUNZE (3)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (4)
- Rare Coins (19)
- Rauch (2)
- RedSquare (2)
- Russiancoin (7)
- SINCONA (4)
- Stack's (1)
- UBS (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (1)
- Westfälische (1)
- Александр (27)
- Денга1700 (2)
- Империя (4)
- Имперская монета (10)
- Монеты и Медали (3)
- НИКО (2)
- Русский Нумизматический Дом (4)
- Русское Наследие (3)
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1823 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск