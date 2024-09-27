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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,350,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 487 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 5200 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русское Наследие (3)
Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF40 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 RNGA
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Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
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Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 10 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1825 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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