Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,350,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 487 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 5200 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF40 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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