10 копеек 1824 года СПБ ДД "Орел с поднятыми крыльями". Знак минцмейстера "ДД" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1824 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ДД. Знак минцмейстера "ДД". Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Александр за 4200 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

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