Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1824 года СПБ ДД "Орел с поднятыми крыльями". Знак минцмейстера "ДД" (Россия, Александр I)
Разновидность: Знак минцмейстера "ДД"
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1824
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1824 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ДД. Знак минцмейстера "ДД". Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Александр за 4200 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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