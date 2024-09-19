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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1824 года СПБ ДД "Орел с поднятыми крыльями". Знак минцмейстера "ДД" (Россия, Александр I)

Разновидность: Знак минцмейстера "ДД"

Аверс монеты - 10 копеек 1824 года СПБ ДД "Орел с поднятыми крыльями" Знак минцмейстера "ДД" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1824 года СПБ ДД "Орел с поднятыми крыльями" Знак минцмейстера "ДД" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1824
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1824 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ДД. Знак минцмейстера "ДД". Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Александр за 4200 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • Александр (1)
Россия 10 копеек 1824 СПБ ДД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
Россия 10 копеек 1824 СПБ ДД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 10 копеек 1824 СПБ ДД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF45
Цена
4200 $
Цена в валюте аукциона 4200 USD

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1824 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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