Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 160,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1817 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3100 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Coins.ee (1)
- Haljak Coin Auction (2)
- Pesek Auctions (1)
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- SINCONA (2)
- Александр (4)
- Имперская монета (4)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 12201 RUB
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 16 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 ноября 2015
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2015
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 18 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1817 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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