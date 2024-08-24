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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 160,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1817 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3100 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • Haljak Coin Auction (2)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (2)
  • Александр (4)
  • Имперская монета (4)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 12201 RUB
Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU50
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5200 RUB
Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Haljak Coin Auction - October 16, 2021
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 16 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
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Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF40
Цена
Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность XF40
Цена
Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 26, 2015
Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 26, 2015
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2015
Сохранность MS60
Цена
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Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS61
Цена
Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 27, 2015
Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 августа 2015
Сохранность MS60
Цена
******
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Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Haljak Coin Auction - October 18, 2014
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 18 октября 2014
Сохранность F
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Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1817 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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