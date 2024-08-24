10 копеек 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1817 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3100 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность UNC (3) AU (4) XF (4) VF (6) F (2) Сохранность (слабы) MS61 (1) MS60 (2) AU55 (1) AU50 (2) XF40 (2) VF20 (1)