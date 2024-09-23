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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1820 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 50 злотых 1820 года IB "Малая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 50 злотых 1820 года IB "Малая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 9,81 гр
  • Чистого золота (0,2892 oz) 8,9958 гр
  • Диаметр 23,6 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 7,098

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1820 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30090 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26400 USD. Торги состоялись 3 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (1)
  • UBS (1)
  • WCN (8)
Польша 50 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
26400 $
Цена в валюте аукциона 26400 USD
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
10083 $
Цена в валюте аукциона 42000 PLN
Польша 50 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 50 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе Heritage - June 10, 2000
Польша 50 злотых 1820 IB "Малая голова" на аукционе Heritage - June 10, 2000
Продавец Heritage
Дата 10 июня 2000
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1820 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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