Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1820 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 9,81 гр
- Чистого золота (0,2892 oz) 8,9958 гр
- Диаметр 23,6 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 7,098
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 50 злотых
- Год 1820
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1820 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30090 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26400 USD. Торги состоялись 3 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (2)
- Niemczyk (1)
- Stary Sklep (1)
- UBS (1)
- WCN (8)
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
26400 $
Цена в валюте аукциона 26400 USD
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 июня 2000
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 50 злотых 1820 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск