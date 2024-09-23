50 злотых 1820 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1820 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30090 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26400 USD. Торги состоялись 3 ноября 2023.

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