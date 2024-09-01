Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1820
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 4000000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2017.
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