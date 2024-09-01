Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 4000000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1820 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1820 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск