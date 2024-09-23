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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,962,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (278) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25344 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4994 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 6506 RUB
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе InAsta - April 1, 2024
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе InAsta - April 1, 2024
Продавец InAsta
Дата 1 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1820 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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