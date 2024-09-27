10 злотых 1820 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1820 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1088 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 17000 CHF. Торги состоялись 19 ноября 2019.

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