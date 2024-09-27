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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1820 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 10 злотых 1820 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 злотых 1820 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 39,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 543

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1820 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1088 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 17000 CHF. Торги состоялись 19 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2715 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе Знак - November 24, 2023
Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
10167 $
Цена в валюте аукциона 9250 EUR
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU58
Цена
Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе VINCHON - December 6, 2022
Продавец VINCHON
Дата 6 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1820 IB на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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