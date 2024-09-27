Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1820 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
- Диаметр 39,2 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 543
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 злотых
- Год 1820
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1820 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1088 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 17000 CHF. Торги состоялись 19 ноября 2019.
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 6 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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