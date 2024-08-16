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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 20 копеек 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,15 гр
  • Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 675000 RUB. Торги состоялись 20 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 7300 RUB
Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность MS61
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1816 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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