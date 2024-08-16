Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,15 гр
- Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 20 копеек
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 675000 RUB. Торги состоялись 20 апреля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность MS61
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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