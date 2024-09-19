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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1824 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 20 копеек 1824 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1824 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,15 гр
  • Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,750,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1824
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1824 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 484 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 5000 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 23000 RUB
Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность G
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Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - September 23, 2021
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
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Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 20 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1824 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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