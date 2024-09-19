Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,15 гр
- Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,705,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 20 копеек
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1819 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 2600 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3633 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Для продажи 20 копеек 1819 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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