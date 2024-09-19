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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 20 копеек 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1819 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,15 гр
  • Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,705,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1819 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 2600 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3633 RUB
Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Россия 20 копеек 1819 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1819 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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