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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 20 копеек 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,15 гр
  • Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 20, 2018
Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 20, 2018
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PF65
Цена
10000 $
Цена в валюте аукциона 10000 USD
Россия 20 копеек 1825 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF65 RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1825 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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