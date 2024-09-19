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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 20 копеек 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,15 гр
  • Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Александр за 12500 USD. Торги состоялись 13 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
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Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 20 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1818 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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