Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1823 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями". Без обозначения минцмейстера (Россия, Александр I)
Разновидность: Без обозначения минцмейстера
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,15 гр
- Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,075,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 20 копеек
- Год 1823
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1823 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8503 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3200 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF20 ННР
Цена
747 $
Цена в валюте аукциона 69000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1418 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность F15
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность F15
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1823 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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