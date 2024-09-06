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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1823 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями". Без обозначения минцмейстера (Россия, Александр I)

Разновидность: Без обозначения минцмейстера

Аверс монеты - 20 копеек 1823 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями" Без обозначения минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1823 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями" Без обозначения минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,15 гр
  • Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,075,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1823
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1823 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8503 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3200 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF20 ННР
Цена
747 $
Цена в валюте аукциона 69000 RUB
Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1418 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность F15
Цена
******
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Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность F15
Цена
******
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Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - April 27, 2019
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 20 копеек 1823 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1823 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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