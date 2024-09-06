20 копеек 1823 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями". Без обозначения минцмейстера (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1823 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8503 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3200 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

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