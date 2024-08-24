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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 20 копеек 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,15 гр
  • Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 115,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе Александр за 5500 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
1113 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
1082 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - August 26, 2020
Продавец MS67
Дата 26 августа 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU55
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Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
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Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 27, 2016
Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 27, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 27 сентября 2016
Сохранность VF35
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - May 29, 2016
Продавец Katz
Дата 29 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 26, 2016
Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 26, 2016
Продавец Александр
Дата 26 мая 2016
Сохранность VF30
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - February 13, 2016
Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - November 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 сентября 2015
Сохранность F
Цена
Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 28, 2015
Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 28, 2015
Продавец Александр
Дата 28 мая 2015
Сохранность VF30
Цена
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Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU50
Цена
Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 20 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1816 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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