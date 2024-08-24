20 копеек 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе Александр за 5500 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность UNC (2) AU (6) XF (5) VF (8) F (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (2) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (2) VF35 (1) VF30 (2) DETAILS (2) Сервис NGC (3)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

Katz (2)

MS67 (1)

New York Sale (1)

SINCONA (1)

Александр (10)

Империя (2)

Имперская монета (2)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (1)