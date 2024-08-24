Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,15 гр
- Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 115,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 20 копеек
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе Александр за 5500 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
1113 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 26 августа 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 27 сентября 2016
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 26 мая 2016
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 28 мая 2015
Сохранность VF30
Цена
******
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Где продать?
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