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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1825 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 20 копеек 1825 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1825 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,15 гр
  • Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 525 проданному на аукционе SINCONA AG за 4600 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - December 6, 2021
Продавец MUNZE
Дата 6 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - August 26, 2020
Продавец MS67
Дата 26 августа 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - October 16, 2019
Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - November 9, 2018
Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - May 29, 2016
Продавец Katz
Дата 29 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - November 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1825 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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