Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1825 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,15 гр
- Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 20 копеек
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 525 проданному на аукционе SINCONA AG за 4600 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец MUNZE
Дата 6 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 26 августа 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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