Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,15 гр
- Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,545,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 20 копеек
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1817 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Монеты и Медали за 23000 RUB. Торги состоялись 6 октября 2022.
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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