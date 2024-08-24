Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 20 копеек 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,15 гр
  • Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,545,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1817 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Монеты и Медали за 23000 RUB. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • COINSTORE (4)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Katz (3)
  • MS67 (3)
  • MUNZE (1)
  • Rare Coins (3)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (3)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (3)
  • WDA - MiM (1)
  • Александр (10)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (3)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность G
Цена
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность G
Цена
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1817 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1817 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск