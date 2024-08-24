20 копеек 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1817 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Монеты и Медали за 23000 RUB. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность UNC (2) AU (10) XF (13) VF (13) F (1) G (2) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF40 (3) VF35 (5) VF25 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (3)

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