Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,15 гр
- Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,100,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 20 копеек
- Год 1822
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1822 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1000000 RUB. Торги состоялись 20 апреля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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