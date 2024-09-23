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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 20 копеек 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,15 гр
  • Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,100,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1822
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (96)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1822 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1000000 RUB. Торги состоялись 20 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 11500 RUB
Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Holmasto - October 15, 2022
Продавец Holmasto
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF20
Цена
Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 20 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF25
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1822 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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