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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты для Польши 2 злотых Александра I - Россия

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2 злотых 1816-1820

Большая голова
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1816 IB 1,392,549 0 1471817 IB 1,084,499 0 551818 IB 1,320,681 0 701819 IB 1,241,000 0 451820 IB 1,970,000 0 52
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2 злотых 1819-1825

Малая голова
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1819 IB - 0 21820 IB - 0 231821 IB 997,267 0 641822 IB 93,025 0 151823 IB 445,891 0 621824 IB 348,327 0 571825 IB 228,908 0 55
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2 злотых 1818 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
1818 IB 0 1
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