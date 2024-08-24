Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,120,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1822
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (385)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1822 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 780 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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