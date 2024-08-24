1 рубль 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1822 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 780 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (31) AU (65) XF (136) VF (116) F (9) Нет оценки (26) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (4) MS62 (6) MS61 (3) MS60 (3) AU58 (4) AU55 (3) AU53 (6) AU50 (3) XF45 (18) XF40 (8) VF35 (15) VF30 (8) VF20 (1) F12 (2) DETAILS (5) Сервис NGC (18) ННР (3) RNGA (1) PCGS (16) CGC (1)

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