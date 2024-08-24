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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,120,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1822
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (385)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1822 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 780 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - July 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 июля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 190 USD
Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
574 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе InAsta - April 1, 2024
Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе InAsta - April 1, 2024
Продавец InAsta
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1822 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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