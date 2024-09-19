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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814 (Россия, Александр I)

Разновидность: Орел 1814

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Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (661) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1814. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34415 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5170 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU58 NGS
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1520 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1818 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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