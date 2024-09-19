Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814 (Россия, Александр I)
Разновидность: Орел 1814
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (661) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1814. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34415 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5170 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1520 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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