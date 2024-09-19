1 рубль 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814 (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1814. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34415 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5170 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность UNC (145) AU (159) XF (149) VF (149) F (15) Нет оценки (37) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (3) MS64 (6) MS63 (35) MS62 (47) MS61 (14) MS60 (5) AU58 (12) AU55 (12) AU53 (17) AU50 (10) XF45 (9) XF40 (13) VF35 (11) VF30 (7) VF25 (5) VF20 (3) F15 (8) DETAILS (14) Сервис NGS (1) NGC (74) PCGS (17) ННР (25) RNGA (21) CGC (1)

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