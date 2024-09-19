1 рубль 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814 (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1814. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (22) AU (39) XF (45) VF (54) F (7) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (2) MS62 (2) MS61 (4) MS60 (2) AU58 (4) AU55 (10) AU53 (2) AU50 (7) XF45 (8) VF35 (4) VF30 (5) VF25 (2) VF20 (2) F15 (2) DETAILS (3) Сервис NGC (5) RNGA (5) ННР (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (26)

Baldwin's (1)

Busso Peus (1)

COINSNET (3)

COINSTORE (1)

Emporium Hamburg (2)

Gorny & Mosch (2)

Haljak Coin Auction (3)

Heritage (1)

iNumis (1)

Katz (2)

Künker (1)

La Galerie Numismatique (6)

Münz Zentrum Rheinland (1)

MUNZE (4)

New York Sale (1)

Numedux (2)

Numisbalt (5)

Rare Coins (24)

Rauch (1)

Roma Numismatics (1)

Rzeszowski DA (3)

SINCONA (7)

WAG (1)

Александр (33)

Знак (1)

Империя (16)

Имперская монета (11)

Монеты и Медали (3)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (7)