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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1816 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814 (Россия, Александр I)

Разновидность: Орел 1814

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Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (174) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1814. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
623 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1816 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1816 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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