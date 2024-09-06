5 рублей 1818 года СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1818 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ МФ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Александр за 2815408 RUB. Торги состоялись 15 мая 2024.

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