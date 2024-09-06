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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1818 года СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 рублей 1818 года СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 рублей 1818 года СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Александр I

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,520,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (168)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1818 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ МФ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Александр за 2815408 RUB. Торги состоялись 15 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
30825 $
Цена в валюте аукциона 2815408 RUB
Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
9688 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Artemide Aste - October 29, 2023
Продавец Artemide Aste
Дата 29 октября 2023
Сохранность AU55 CCG
Цена
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Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
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Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU50
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Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 рублей 1818 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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