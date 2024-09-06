Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1818 года СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,520,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 рублей
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (168)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1818 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ МФ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Александр за 2815408 RUB. Торги состоялись 15 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
30825 $
Цена в валюте аукциона 2815408 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
9688 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Продавец Artemide Aste
Дата 29 октября 2023
Сохранность AU55 CCG
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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