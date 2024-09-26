Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты для Польши 3 гроша Александра I - Россия
3 гроша 1815-1818Длинный хвост
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1815 IB Новодел - 0 21817 IB 842,613 1 421817 IB Новодел 842,613 0 31818 IB 157,409 0 41818 IB Новодел 157,409 0 5
3 гроша 1815-1818Короткий хвост
Год Знак Описание Продажи Продажи1815 IB Новодел 0 41816 IB Новодел 0 41818 IB Новодел 0 1
3 гроша 1819-1824
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1819 IB 187,082 0 121819 IB Новодел - 0 41820 IB 89,018 0 71820 IB Новодел - 0 111824 IB Новодел - 0 1
3 гроша 1818 Пробные
Год Знак Описание Продажи Продажи1818 IB 0 1
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