Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты для Польши 1 грош Александра I - Россия
1 грош 1815-1817Короткий хвост
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1815 IB Новодел - 0 01816 IB 1,873,070 0 441817 IB Новодел - 0 0
1 грош 1815-1822Длинный хвост
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1815 IB Новодел - 0 61816 IB Новодел - 0 11817 IB 3,091,936 0 391817 IB Новодел - 0 81818 IB 4,034,994 0 281818 IB Новодел - 0 21818 - 0 01819 IB - 0 131819 IB Новодел - 0 41820 IB 371,700 0 91820 IB Новодел - 0 11821 IB 571,278 0 91821 IB Новодел - 0 11822 IB - 0 3
1 грош 1822-1826Z MIEDZI KRAIOWEY
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