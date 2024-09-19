Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты для Польши 1 грош Александра I - Россия

type-coin
type-coin

1 грош 1815-1817

Короткий хвост
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1815 IB Новодел - 0 01816 IB 1,873,070 0 441817 IB Новодел - 0 0
type-coin
type-coin

1 грош 1815-1822

Длинный хвост
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1815 IB Новодел - 0 61816 IB Новодел - 0 11817 IB 3,091,936 0 391817 IB Новодел - 0 81818 IB 4,034,994 0 281818 IB Новодел - 0 21818 - 0 01819 IB - 0 131819 IB Новодел - 0 41820 IB 371,700 0 91820 IB Новодел - 0 11821 IB 571,278 0 91821 IB Новодел - 0 11822 IB - 0 3
type-coin
type-coin

1 грош 1822-1826

Z MIEDZI KRAIOWEY
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1822 IB 2,720,702 0 201822 IB Новодел - 0 71823 IB 5,046,096 0 521823 IB Новодел - 0 71824 IB 5,412,794 0 561824 IB Новодел 5,412,794 0 41825 IB 2,107,961 0 351825 IB Новодел - 0 41826 IB Новодел - 0 10
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Все российские монеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск