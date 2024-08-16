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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814 (Россия, Александр I)

Разновидность: Орел 1814

Аверс монеты - 1 рубль 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Орел 1814 - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Орел 1814 - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,775,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (240) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1817 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1814. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
258 $
Цена в валюте аукциона 23373 RUB
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63
Цена
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS62 CGC
Цена
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - August 9, 2023
Продавец MS67
Дата 9 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1817 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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