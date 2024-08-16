Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814 (Россия, Александр I)
Разновидность: Орел 1814
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,775,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (240) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1817 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1814. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
258 $
Цена в валюте аукциона 23373 RUB
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS62 CGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 9 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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