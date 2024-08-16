1 рубль 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814 (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1817 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1814. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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