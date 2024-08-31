Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1819 (Россия, Александр I)
Разновидность: Орел 1819
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (822) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1819. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1150000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1286 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1609 $
Цена в валюте аукциона 142000 RUB
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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