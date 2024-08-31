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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1819 (Россия, Александр I)

Разновидность: Орел 1819

Аверс монеты - 1 рубль 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Орел 1819 - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Орел 1819 - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (822) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1819. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1150000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1286 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1609 $
Цена в валюте аукциона 142000 RUB
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1818 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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