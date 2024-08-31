1 рубль 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1819 (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1819. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1150000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.

Сохранность UNC (184) AU (166) XF (228) VF (170) F (16) VG (1) Нет оценки (52) Сохранность (слабы) MS65 (16) MS64 (17) MS63 (39) MS62 (39) MS61 (32) MS60 (12) AU58 (27) AU55 (27) AU53 (23) AU50 (16) XF45 (43) XF40 (23) VF35 (11) VF30 (19) VF25 (4) VF20 (4) DETAILS (14) Сервис NGC (102) RNGA (23) ННР (35) CGC (1) PCGS (11)

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