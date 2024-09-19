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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,782,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24918 проданному на аукционе Heritage Auctions за 99875 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
691 $
Цена в валюте аукциона 67500 RUB
Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - April 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Tauler & Fau - September 10, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 сентября 2019
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 28, 2019
Россия 1 рубль 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность VF20
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1816 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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