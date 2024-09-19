Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,782,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24918 проданному на аукционе Heritage Auctions за 99875 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
691 $
Цена в валюте аукциона 67500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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